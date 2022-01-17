Dàn kịch để cướp điện thoại, cặp đôi trộm 'non và xanh' không ngờ gặp phải chủ nhà cao tay và cái kết nhừ đòn cho kẻ không làm mà vẫn muốn ăn

Cặp đôi giở chiêu trò khi sắp đặt cô gái vào tiệm mua điện thoại, giả vờ cầm ra đường cho bạn trai xem để tẩu thoát. Nhưng tiếc thay cho cặp đôi trẻ còn 'non tay', chủ nhà đã lường trước vụ việc và tóm gọn hai kẻ ăn cắp.

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