Đám mây hình nấm khổng lồ GIĂNG NGANG bầu trời theo sau là trận bão dữ, cảnh tượng đáng sợ như ngày ‘TẬN THẾ’ trong phim giả tưởng

Cảnh tượng đáng sợ giống như đang trong một bộ phim giả tưởng xảy ra tại thành phố Lviv, Ukraine.Đám mây giăng ngang bầu trời kéo theo sau là một cơn bão lớn. Đây là điều rất bất thường vì đám mây bão bay ở tầm thấp.
Đời Sống 11:58 27/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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