Đám cưới đang diễn ra, chú rể thản nhiên ôm hôn bạn gái cũ trước mặt quan khách 2 họ và cái kết khiến nhiều người bất bình

Sự việc xảy ra vào ngày 11/9, tại một đám cưới ở tỉnh Sulawesi, Indonesia. Hành động của chú rể khiến cô gái vô cùng bất ngờ. Thế nhưng, chú rể vẫn không chịu buông tay và kết quả hai bên xô đẩy khiến anh ta ngã xuống đất.
Đời Sống 17:29 16/09/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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