Dại dột thách đấu bình luận viên MMA, võ sĩ bị đối thủ tung những cú đấm vào đầu liên tục và cái kết đắng

Sau lời thách đấu của Nishikawa, bình luận viên Shinya Aoki lập tức rời khỏi ghế, lao vào lồng và liên tục tung ra những cú đánh vào đầu của Nishikawa. Lúc này, trọng tài và các nhân viên an ninh đã phải vào can thiệp và đưa Shinya Aoki ra khỏi sàn đấu.

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