Cướp điện thoại giữa phố, nam thanh niên gặp phải đối thủ ‘khó chơi’, kết quả bị dân vây bắt và dạy cho một bài học nhớ đời

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang dừng xe trên vỉa hè thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát rồi giật đi chiếc điện thoại trên tay. Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông ở ngay gần đó đã chạy lại giúp đỡ.

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