Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nhóm từ thiện và đoàn nhân viên y tế trong mưa, hành động sau đó làm nhiều người xúc động

Một nhóm từ thiện sau một ngày đi phát quà trở về thì bắt gặp một đoàn nhân viên y tế cũng đã kết thúc ngày làm việc, đang ngồi trên xe thùng cầm băng rôn che đầu vì mưa. Nhóm từ thiện đã trao tặng bánh và sữa cho các nhân viên y tế. Nhiều người xem xong đoạn clip đã không kèm được nước mắt vì cảm động trước tình yêu thương giữa người với người.

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