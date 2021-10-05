Cuộc 'đụng độ' của thiên nhiên: Vòi rồng 'chạm trán' cầu vồng giữa 'trời quang mây tạnh'

Vào chiều 4/10 trên biển Cửa Lò (Nghệ An), đoạn video cho thấy vòi rồng và cầu vồng lại cùng xuất hiện trên biển trong thời tiết trời có nắng. Cột vòi rồng xoay tròn xuất hiện vô cùng âm u, mây đen che phủ cả một vùng. Bên cạnh vòi rồng là một dải cầu vồng. Đây là một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng hiếm gặp.
Đời Sống 22:12 05/10/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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