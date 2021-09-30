Cuộc chiến 'tay 3' khó lường giữa lửng mật, trăn đá và chó rừng, kẻ nào sẽ 'được ăn cả ngã về không'?

Ngoài bản tính gan góc, lửng mật còn sở hữu bộ lông dày khiến động vật săn mồi khó tấn công, cả trăn đá và chó rừng đều chật vật tìm cách ngoạm chặt nó. Lửng mật đã một mình cân cả trăn đá và chó rừng nhưng nó không hề tỏ ra e sợ trước đối thủ.
Đời Sống 10:00 30/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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