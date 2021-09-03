Cuộc chiến giữa rết khổng lồ vùng Amazon và nhện độc Tarantula, loài ăn thịt lớn nhất thế giới bất ngờ bị nuốt chửng trong gang tấc

Rết Amazon là loài rết ăn thịt lớn nhất thế giới. Thế nhưng trong cuộc đối đầu với nhện độc Tarantula thì con rết đã dễ dàng bị nhện Tarantula vồ lấy và hạ gục chỉ trong tích tắc. Cuộc chiến diễn ra trong chớp nhoáng và cũng không có sự cân tài cân sức.

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