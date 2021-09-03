Cuộc chạm trán hiếm hoi giữa tê giác và hà mã, liệu phần thắng sẽ thuộc về kẻ nào?

Tê giác và hà mã là hai loài động vật hoang dã có kích thước to lớn, chúng vẫn luôn là kẻ thù của nhau mỗi khi vô tình chạm mặt. Lần này có vẻ như cả hai đều không ai nhường ai. Tê giác đã dùng sừng húc hà mã, liệu với sự to lớn của mình hà mã có giành được chiến thắng?

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