Cuộc ác chiến trên không giữa 2 chú báo vô tình giúp ‘chuyên gia cướp mồi’ linh cẩu ‘ĐẮC LỢI’ với miếng mồi rơi thẳng vào MỒM

Hai con báo đang tranh nhau miếng mồi ngon trong đêm nhưng trong lúc đại chiến con đang giữ mồi lại vô tình làm rơi xác chú linh dương xuống đất. Con linh cẩu đang đứng ở dưới đất được hưởng bữa tiệc thịnh soạn “trời ban”.

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