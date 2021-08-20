Cư dân mạng BỨC XÚC trước 2 ‘QUÁI XẾ’ bốc đầu xe máy đánh võng, phóng nhanh như tên bắn giữa ban ngày

Đoạn clip trích xuất từ camera hành trình được thành viên nhóm facebook Hội Lái Xe container chia sẻ. Qua đó cho thấy hình ảnh 2 thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm đi xe máy bốc đầu, chạy bằng 1 bánh với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng khiến nhiều người bức xúc.
Đời Sống 07:09 20/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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