Cụ bà vội nhảy xuống ga tàu vì nhầm chuyến, nào ngờ bị đoàn tàu kéo lê vì trượt chân khiến nhiều người kinh hãi

Vụ việc xảy ra vào ngày 29/9 vừa qua tại sân ga Kalyan ở Maharashtra, miền tây Ấn Độ. Vì nhầm chuyền nên cụ bà 62 tuổi vội vàng nhảy xuống sân ga, nào ngờ bị trượt chân xuống khoảng trống giữa sân ga và đoàn tàu. May mắn nhân viên an ninh sân ga đã kịp thời kéo cụ bà lên.
Đời Sống 20:05 01/10/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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