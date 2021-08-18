Cụ bà 77 tuổi chống nạng đi bộ trên vỉa hè thì gặp cướp, pha phản đòn cực gắt và cái kết xứng đáng cho kẻ xấu xa

Khi đang đi bộ trên vỉa hè ở phố Guildhall (Newark, Anh), cụ bà 77 tuổi chống nạng bị một người đàn ông đi xe đạp áp sát rồi cướp đi chiếc túi xách. Bà đã dùng nạng chống lại tuy nhiên hắn đã thoát. Sau đó hắn đã bị bắt và phạt tù 6 năm vì cướp của cụ bà và một nạn nhân khác.
Đời Sống 06:55 18/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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