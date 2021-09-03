Công viên cho du khách tham gia trò chơi 'rơi tự do' trên vách núi cao người yếu tim không nên thử

Công viên mạo hiểm Danao ở Philippines là điểm tham quan thu hút với nhiều trò chơi thử thách hấp dẫn như rơi tự do, đi bộ trên cầu kính trong suốt, hay trượt zipline. Nếu bạn là người ưa thích cảm giác mạnh thì hãy thử tham gia các trò chơi này nhé.
Đời Sống 04:30 03/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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