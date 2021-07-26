Cộng đồng mạng RUN SỢ trước hành động TÁO TỢN của 2 tên cướp tại cửa hàng bikini, dùng súng khống chế và ĐẤM THẲNG vào mặt cô gái

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng bikini ở thành phố Cuiabá, Brazil. Hai tên cướp đã dùng súng khống chế chủ cửa hàng, sau đó đấm vào mặt và dùng băng dính bịt miệng rồi cướp đi tiền và xe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-dong-mang-run-so-truoc-hanh-dong-tao-ton-cua-2-ten-cuop-tai-cua-hang-bikini-dung-sung-khong-che-va-dam-thang-vao-mat-co-gai-414184.html