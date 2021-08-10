Cộng đồng mạng ‘điêu đứng’ trước nhan sắc xinh đẹp mê hồn của cô gái thông thạo 3 thứ tiếng, sở hữu Lamborghini khi mới 20 tuổi

Jeon Somi là ca sĩ solo trẻ triển vọng của Kpop, sinh năm 2001 tại Canada. Cô có bố là người Canada gốc Hà Lan còn mẹ là người Hàn Quốc. Người đẹp thừa hưởng nét đẹp từ hai dòng màu nên có ngoài sắc sảo, ngoại hình quyến rũ.

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