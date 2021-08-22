Cộng đồng mạng bức xúc trước hành động phá nát căn hộ thuê, bỏ lại thú cưng rồi trốn đi của cặp đôi, con chó suýt chết vì 10 ngày đói khát

Mới đây, một cặp đôi sống tại Trung Quốc đã khiến MXH nước này bất bình vì lối sống không biết trước sau và các hành xử cực nhẫn tâm của họ đối với thú cưng.
Đời Sống 15:19 22/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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