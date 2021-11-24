Con rắn đang bơi thì bất ngờ bị một 'bóng đen' tập kích từ bên dưới, kẻ có nọc độc có hành động 'kỳ quặc'

Con chim mẹ đã cảm thấy mối nguy hiểm và tấn công con rắn cỏ nhằm bảo vệ đàn con của mình. Vốn là loài chim rất giỏi lặn nên chim lặn luôn tấn công kẻ thù từ dưới nước. Con rắn đã bị tấn công phía sau đầu nhưng không bị thương quá nặng.
Đời Sống 21:51 24/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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