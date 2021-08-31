Cố VƯỢT ẨU qua khúc cua, container mất kiểm soát, LẬT NGHIÊNG vào vách núi do sai lầm cơ bản của tài xế, cảnh tượng khiến nhiều người giật mình

Giảm tốc độ khi vào cua là nguyên tắc đối với mọi lái xe, đặc biệt là những xe dài, xe container. Tuy nhiên tài xế này đã cố vượt một xe tải khác tại khúc cua trên đường núi nên xảy ra tai nạn đáng tiếc.

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