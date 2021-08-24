Cố tình băng qua đường ray, xe container bị tàu hỏa tông bay đầu 'nát bét'

Thời điểm trên, dù đã có tín hiệu cảnh báo nhưng tài xế điều khiển chiếc xe tải vẫn cố tình cho xe di chuyển qua đường ray. Đúng lúc này, hai thanh chắn bắt đầu hạ xuống khiến chiếc xe không thể tiến lên cũng không thể lùi lại. Chỉ vài giây sau đó, đoàn tàu bắt đầu lao đến, tông trực diện vào thùng xe tải. Cú tông ở tốc độ cao khiến chiếc xe tải gãy đôi, các mảnh vỡ văng tung tóe.

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