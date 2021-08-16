Cô giáo dạy Anh ngữ bất ngờ NỔI NHƯ CỒN trong ngày đầu livestream, phong cách gợi cảm khiến học viên ‘đứng ngồi không yên’

Mặt đẹp, dáng xinh lại trí thức, ngay lần đầu lên sóng, cô giáo dạy Anh ngữ Chloe Cheng bất ngờ nổi tiếng và thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Đặc biệt lượng theo dõi trang cá nhân của cô tăng vọt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-giao-day-anh-ngu-bat-ngo-noi-nhu-con-trong-ngay-dau-livestream-phong-cach-goi-cam-khien-hoc-vien-dung-ngoi-khong-yen-418378.html