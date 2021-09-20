Cô gái 'số nhọ' đặt niềm tin vào nhỏ bạn thân 'chí cốt' và thế là nhận cái kết 'vừa khóc vừa cười'

Đường đi lầy lội, cô gái lái xe máy chật vật điều khiển, nhưng không làm chủ được tay lái, xe đâm vào bụi cây. Nhưng đen thay, chỉ có người bạn ngồi sau ngã sõng soài ra đất. Đôi khi niềm tin đặt vào cô bạn thân vẫn nên xem xét lại sao cho đúng.
Đời Sống 05:30 20/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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