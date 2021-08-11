Cô gái lạ khóc lóc, van xin gia đình cho ngủ nhờ lúc nửa đêm nhưng câu nói cuối cùng mới là điều gây choáng

Cô gái lạ khóc lóc gõ của một gia đình xin cho ngủ nhờ. Gia chủ không mở cửa nhưng đã giúp đỡ một ít tiền rồi bảo cô hãy tìm chỗ khác nghỉ. Tuy nhiên, cô gái bỗng nói "cho em xin lại chiếc vali" khiến cả nhà kinh ngạc. Nói về vụ việc, chủ nhà cho biết: "Vừa đưa tiền cảm ơn xong thì bạn ấy hỏi xin lấy cái vali, trong khi chưa ai mở cửa ra để tiếp xúc với bạn ý. Không biết là bạn ý khổ thật hay là lừa đảo nữa, mình không dám khẳng định 100%".
Đời Sống 11:08 11/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu