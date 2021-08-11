Cô gái lạ khóc lóc, van xin gia đình cho ngủ nhờ lúc nửa đêm nhưng câu nói cuối cùng mới là điều gây choáng

Cô gái lạ khóc lóc gõ của một gia đình xin cho ngủ nhờ. Gia chủ không mở cửa nhưng đã giúp đỡ một ít tiền rồi bảo cô hãy tìm chỗ khác nghỉ. Tuy nhiên, cô gái bỗng nói "cho em xin lại chiếc vali" khiến cả nhà kinh ngạc. Nói về vụ việc, chủ nhà cho biết: "Vừa đưa tiền cảm ơn xong thì bạn ấy hỏi xin lấy cái vali, trong khi chưa ai mở cửa ra để tiếp xúc với bạn ý. Không biết là bạn ý khổ thật hay là lừa đảo nữa, mình không dám khẳng định 100%".

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