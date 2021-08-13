Cô gái hồn nhiên đi lòng vòng xung quanh nhóm người mặc đồ bảo hộ, chỉ một câu nói đã khiến cô nàng 'hóa F1' trong tích tắc?

Một đoạn video ghi lại cảnh cô gái hồn nhiên đi lại 2 vòng giữa nhóm người được cho là dương tính với covid-19 được đăng tải. Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng cũng khiến nhiều người vừa lo vừa buồn cười vì sự hồn nhiên của cô gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-hon-nhien-di-long-vong-xung-quanh-nhom-nguoi-mac-do-bao-ho-chi-mot-cau-noi-da-khien-co-nang-hoa-f1-trong-tich-tac-417765.html