Cô gái hoàn toàn không mặc áo khi dạo quanh các con phố, hành động cuối clip khiến nhiều người sốc nặng

Một cô gái không mặc áo bằng vải thông thường mà dùng sơn về lên người mình. Sau đó, cô đã đến những con đường đông đúc của thành phố trong chiếc áo vẽ mà không ai nhận ra. Cuối clip, cô gái thậm chí còn lau lớp sơn ấy đi để lộ một phần cơ thể khiến khán giả sốc nặng.
Đời Sống 07:05 25/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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