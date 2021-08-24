Cô gái dũng cảm ‘TUNG TUYỆT CHIÊU’ một mình hạ gục ngay tên móc túi trên xe buýt trong sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh

Trong clip, một cô gái đứng trên xe buýt đang nhìn vào điện thoại. Phía sau là một nam thanh niên đang tìm cách tiếp cận để móc trộm đồ. Khi phát hiện cô đã túm chặt lấy cổ tay trên trộm rồi lớn tiếng truy hô, tiếp đến đã dạy cho hắn ta một bài học.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-dung-cam-tung-tuyet-chieu-mot-minh-ha-guc-ngay-ten-moc-tui-tren-xe-buyt-trong-su-nguong-mo-cua-moi-nguoi-xung-quanh-420141.html