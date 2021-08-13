Cô gái bất ngờ ‘NỔI NHƯ CỒN’ sau bức ảnh chụp lén chụp lén của sinh viên, danh tính của cô giáo nhanh chóng GÂY SỐT cộng đồng mạng

Cộng đồng mạng Đài Loan xôn xao trước loạt hình chụp một nữ giảng viên có ngoại hình xinh đẹp. Danh tính cô giáo nhanh chóng được xác nhận là Patty Lin, một giảng viên tại trường Đại học Đức Minh, Đài Bắc.
Đời Sống 19:56 13/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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