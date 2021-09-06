Cô gái bất chấp nguy hiểm nhảy khỏi cửa sổ xuống đường ở độ cao 9 mét, biết được nguyên nhân ai cũng xót xa

Vụ việc xảy ra hôm 2/9 tại một tòa nhà ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Cô gái 19 tuổi tên Sirin N.E bị một nhóm đàn ông từ Iran tới nhà, đe dọa bắt cóc, tra tấn, cưỡng hiếp và còn định “bán cô đi”. Vì thế cô đã có hành động liều lĩnh nhảy khỏi cửa cổ thế này.
Đời Sống 22:31 06/09/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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