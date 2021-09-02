Cô bé 12 tuổi trình diễn khả năng 'gập đôi cột sống' và uốn người theo nhiều hình dạng, cộng đồng mạng cứ ngỡ như trong phim

Cô bé 12 tuổi có biệt danh Elastigirl (biệt danh của người mẹ siêu anh hùng trong phim Gia đình siêu nhân) đến từ Slough, Berkshire, nước Anh có khả năng gập đôi cột sống và uốn người theo nhiều hình dạng khác nhau... Cô bé khiến nhiều người phả há hốc mồm với màn trình diễn của mình.
Đời Sống 12:04 02/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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