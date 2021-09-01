Clip thanh niên vụ 'bánh mì không phải hàng thiết yếu' lại bị phạt, có hành vi chống đối tổ công tác

Nam thanh niên từng bị xử phạt trong vụ bánh mì 'không phải thiết yếu' ở Nha Trang vừa bị chính quyền xử phạt vì ra đường không có lý do. Đáng nói, trong quá trình làm việc, người này không hợp tác, khai báo thông tin gian dối, khóa cổ xe, không ký biên bản.

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