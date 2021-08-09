Clip: Shipper 'số nhọ' gặp người phụ nữ 'kỹ tính' sợ thiếu hàng, mang cân ra làm ĐIỀU KỲ LẠ khiến ai cũng đứng hình

Mua thịt online nhưng sợ bị cân thiếu, người phụ nữ quyết cân đi cân lại cho bằng được xong mới chịu nhận hàng. Anh shipper "số nhọ" cũng phải ngồi đợi tới khi người phụ nữ cân xong mới được rời đi. Sự việc khiến CĐM vừa thương vừa buồn cười.
Đời Sống 06:34 09/08/2021

Virgo | Theo Phụ nữ sức khỏe

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