Clip: Rắn hổ mang chúa bị trăn đá siết cổ "xém chết", "kẻ đi săn mồi lại biến thành con mồi" rắn sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy

Rắn hổ mang chúa đã bị trăn đá siết cổ khiến nó cảm thấy khó thở và kẻ đi săn thì nó lại đang đứng trước nguy cơ trở thành con mồi cho chính con mồi của mình.Vì biết không thể thắng nên đã bỏ chạy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-ran-ho-mang-chua-bi-tran-da-siet-co-xem-chet-ke-di-san-moi-lai-bien-thanh-con-moi-ran-so-hai-nhanh-chong-bo-chay-417324.html