Clip: Rái cá chiếm hồ bơi ở khu chung cư còn mang theo cá để "nhâm nhi", thấy có người phát hiện bỏ liền bỏ chạy tán loạn

Đoạn video ghi lại cảnh đàn rái cá bơi lội trong làn nước mát tại một chung cư ở đường Holand (Singapore). Người dân cho biết những con vật còn mang cá từ nơi khác đến để thưởng thức và tận hưởng ngay tại hồ bơi và xem nơi đó như khu nghỉ dưỡng của mình.
Đời Sống 16:35 11/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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