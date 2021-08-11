Clip: Chàng trai Malaysia "thoát nạn" khi đang cố bơi qua biển, nhìn lại vật dụng duy nhất để bám víu ai cũng khiếp

Lực lượng cảnh sát biển phải giải cứu chàng trai 28 tuổi bị mắc kẹt ở eo biển Penang. Người này có ý định vượt biển do không được cấp giấy phép lưu hành giữa các quận ở Malaysia. Đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này được cứu trên biển.

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