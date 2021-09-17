Chuyện lạ khó tin: Sư tử cái ra sức bảo vệ báo hoa mai và sẵn sàng 'ăn thua đủ' với sư tử đực

Một con báo hoa mai đã bị cả đàn sư tử bao vây không còn đường lui nên chỉ biết nằm co ro một chỗ. Nhanh chóng một con sư tử đực trong đàn đã lao đến tấn công con báo, nhưng thật bất ngờ khi những con sư tử cái đã tiến đến ngăn cản, thậm chí tấn công sư tử đực.

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