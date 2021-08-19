Chuyện lạ có thật, giữa thành phố hiện đại xuất hiện XE ĐẦU KÉO chở hàng trăm người đi trên đường, nhìn lại cảnh vật xung quanh ai cũng hiểu lý do

Đoạn clip được người dân ghi lại tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 16/8. Do thành phố bị ngập lụt, một công ty ở Trung Quốc đã sử dụng xe đầu kéo để chở hàng trăm công nhân tới nhà máy….

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