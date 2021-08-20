Chủ trọ cười ra nước mắt sau 1 năm nhận lại căn phòng cho thuê, người xem cũng phải đứng hình vì cảnh tượng hãi hùng bên trong

Vì người thuê liên tục xin khất tiền nhà trong nhiều tháng nên chủ trọ quyết định lấy lại căn nhà sau 1 năm cho thuê. Nhưng khi bước vào trong căn nhà, chủ trọ không khỏi ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.

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