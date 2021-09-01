Chú tổ trưởng dân phố 'nhà người ta' 'đi mây về gió' bằng siêu xe cực chất, vác loa đi XIN từng nhà đến nhận gạo từ thiện

Mới sáng sớm, chú tổ trưởng này đã vác chiếc loa phường để kêu gọi bà con nhận gạo. Dáng người nhỏ, gầy gầy lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ xanh. Điều khiến người xem phải bật cười chính là con "siêu xe" 2 bánh giữ thăng bằng, cứ thế bon bon lách vào từng con ngõ nhỏ, lanh lảnh cất giọng.
Đời Sống 05:29 01/09/2021

Phương Di (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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