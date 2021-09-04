Chủ đi vắng, chú mèo mắc kẹt được hàng xóm ứng cứu theo cách đầy sáng tạo, cộng đồng mạng dành hết lời khen

Video ghi lại cảnh người dân tại một khu chung cư ở Dương Châu, Giang Tô (Trung Quốc) đã phát hiện một chú mèo bị mắc kẹt trong căn hộ ở tầng 10. Sau đó, những người hàng xóm tốt bụng đã dùng ván gỗ thật dài rồi bắc sang cửa sổ của căn hộ để đưa chú mèo ra.
Đời Sống 16:32 04/09/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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