Chủ cửa hàng phi thân như trong phim Hong Kong qua cửa kính để bắt tên cướp điện thoại và cái kết

Ngay sau đó, chủ cửa hàng lấy ra một chiếc điện thoại hiệu Samsung và đưa cho khách xem. Lợi dụng lúc người đàn ông vừa quay lưng đi, nam thanh niên đã cầm chiếc điện thoại rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy. Phát hiện ra sự việc, chủ cửa hàng đã lập tức phi thân qua tủ kính để đuổi theo nhưng không kịp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-cua-hang-phi-than-nhu-trong-phim-hong-kong-qua-cua-kinh-de-bat-ten-cuop-dien-thoai-va-cai-ket-439765.html