Chú chó tội nghiệp ‘la hét gào thét’ tìm được ra khỏi chuồng khiến người xem thương xót nhưng sự thật lại ‘cười ra nước mắt’ vì lý do này

Đoạn video vui nhộn này được đăng tải vào ngày 1/9 ở Anguilla khiến người xem ai cũng bật cười. Một chú chó đang cố gắng tìm đường “tẩu thoát” vì nghĩ rằng mình bị nhốt trong chuồng, nhưng sự thật là cửa chuồng đang mở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-cho-toi-nghiep-la-het-gao-thet-tim-duoc-ra-khoi-chuong-khien-nguoi-xem-thuong-xot-nhung-su-that-lai-cuoi-ra-nuoc-mat-vi-ly-do-nay-422010.html