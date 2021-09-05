Chú chó hốt hoảng tìm đường ra khỏi chuồng mặc dù cửa đã mở sẵn, dân tình được pha cười no vì sự ngô nghê của chú chó

Đoạn video vui nhộn này được đăng tải vào ngày 1/9 ở Anguilla, một chú chó con cố gắng tìm đường 'tẩu thoát' vì nghĩ rằng mình bị nhốt bên trong chuồng. Mặc dù chiếc lồng đã được mở sẵn, dân mạng được pha cười no.
Đời Sống 09:04 05/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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