Chồng và bảo mẫu trẻ đẹp quấn quýt ngay trong nhà nhưng sốc nhất vẫn là phản ứng của người vợ

Người vợ quay lại cảnh chồng và bảo mẫu trẻ đẹp vui đùa cùng nhau lên mạng xã hội. Khi nhận thấy nhiều netizen thắc mắc về mối quan hệ này, người vợ lên tiếng bênh vực rằng họ là bạn bè và "cô ấy như em gái của chúng tôi". Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn có nhiều đồn đoán về sự việc.
Đời Sống 10:51 12/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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