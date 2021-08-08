Chọn sai đối tượng để đi săn 'CÁ SẤU CHÚA' từ kẻ săn mồi trở thành bữa ăn thịnh soạn cho con mồi 'MÁU MẶT'

Con cá sấu tiến lại gần con trăn với ý định tấn công, nào ngờ bị quấn siết thật chặt bởi pha phản đòn của con mồi. Chỉ trong giây lát con cá sấu đuối sức và trở thành bữa ăn cho trăn. Nhưng do kích cá sấu quá lớn, con trăn tham ăn cố nuốt nên phải trả giá bằng cái chết chỉ sau vài ngày.
Đời Sống 09:05 08/08/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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