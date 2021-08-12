Choáng váng trước phương thức nuôi dưỡng loại hàu ngon nhất thế giới, kỳ công vậy hỏi sao người có tiền chưa chắc đã ăn được

Mỗi con hàu trong trang trại ở Scotland được nuôi khoảng 3 năm, trải qua nhiều quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo độ an toàn, hương vị thơm ngon. Mang đến cho người ăn một trải nghiệm không bao giời quên.
Đời Sống 15:51 12/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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