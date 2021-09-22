Chó hoang đột nhập chuồng cừu giữa ‘ban ngày ban mặt’ để kiếm ăn nhưng hành động sau đó khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hai con chó đã tấn công đàn cừu và kéo một con cừu ra khỏi đàn. Sau đó chúng tấn công điên cuồng khiến con cừu tử vong ngay sau đó. Nhưng hành động sau đó của đàn chó càng khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu.
Đời Sống 17:50 22/09/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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