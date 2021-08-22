'Chó điên' xổng chuồng lao đến tấn công người đàn ông và màn kungfu đỉnh cao khóa mõm con chó trong một nốt nhạc

Nhận thấy con chó đang lao về phía mình, người đàn ông cẩn thận đề phòng và nhanh chóng tránh được cú đớp từ con vật. Thay vì bỏ chạy, người đàn ông liền thể hiện kungfu đỉnh cao khóa mõm con chó trong vòng một nốt nhạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-dien-xong-chuong-lao-den-tan-cong-nguoi-dan-ong-va-man-kungfu-dinh-cao-khoa-mom-con-cho-trong-mot-not-nhac-419708.html