Chiếc ô tô đâm người phụ nữ văng cả mét tại ngã tư và hành động nhóm người đi đường dân mạng ấm lòng

Toàn bộ quá trình diễn ra vụ tai nạn đã được camera an ninh khu vực gần đó ghi lại được. Theo đó, vào thời điểm này một chiếc xe ô tô 4 chỗ khi chạy qua ngã tư đã thiếu quan sát, đâm trúng một người phụ nữ chạy xe máy. Cú đâm rất mạnh đã khiến người phụ nữ này bị ngã văng ra đường, nằm bất động. Người tài xế ô tô kia cũng mở cửa xuống xe cùng những người trên đường tìm cách đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Đời Sống 10:22 18/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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