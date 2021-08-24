Chiếc điện thoại trên đùi cô gái đột nhiên bốc khói khiến cả nhà chạy tán loạn, nhưng phản ứng của người đàn ông khiến ai nấy đều bất ngờ

Một cô gái khi đang quây quần cùng gia đình đã đặt điện thoại lên đùi và không sử dụng. Đột nhiên, chiếc điện thoại bất ngờ bốc khói nghi ngút khiến cả nhà bỏ chạy tán loạn. Lúc này, tại hiện trường chỉ còn một người đàn ông và một cháu bé. Người đàn ông đã dùng chiếc rõ úp điện thoại lại và chế nước lên. Nhưng có vẻ thấy không ăn thua nên ông đã nhanh chóng đưa cháu bé ra khỏi căn phòng.

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